Son Dakika... 'Çıplak arama' skandalını emniyet ve savcılık yalanladı, bakanlık soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, İBB davası kapsamında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in duruşmada dile getirdiği iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türker’in ismine yer verilmezken, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama iddialarının kamuoyuna yansıması üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, iddiaların hukuki, idari ve teknik yönleriyle araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir.”

EMNİYET İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türker’in duruşmada dile getirdiği çıplak arama, kötü muamele, psikolojik baskı, çocukları üzerinden tehdit edilme ve cezaevi koşullarına ilişkin iddiaları daha önce reddetmişti. Emniyet açıklamasında, “Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Fatoş Pınar Türker, 9 Haziran’da görülen duruşmada gözaltı sürecinde polisler tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmak istendiğini öne sürmüştü. Türker ayrıca, savcı tarafından “kendisinden istenen ifadeyi vermemesi halinde çocuklarını bir daha görememekle” tehdit edildiğini iddia etmişti.