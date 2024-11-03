Son dakika... Çorum’da patlama: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Çorum'da 3-4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Vali Ali Çalgan, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını aktardı.

Son dakika... Çorum’da patlama: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 15:14

Çorum'da Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu. 

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi. 

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

VALİ ÇALGAN'DAN AÇIKLAMA: "1 ÖLÜ, 16 YARALI"

Çorum Valisi Ali Çalgan, olaya ilişkin son durumu paylaştı:

"3-4 katlı bir binada, Osmancık Caddesi üzerinde. İtfaiyenin ilk belirlemesine göre doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana gelmiş durumda. Bu patlamanın etkisiyle, şimdiye kadar tespit edilen1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 16 vatandaşımızın da yaralının olduğu yönünde. 2-3 kişinin durumu ağır."


Etiketler: #çorum #doğalgaz #patlama #yaralı

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