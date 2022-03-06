Son Dakika: Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

06 Mart 2022 Pazar, 12:43

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında planlanan telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin saat 12.00 sıralarında başladığı belirtildi.

Bir saat süren görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapılması bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklamıştı. "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Kalın, "Somut adım atılması için daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok" diye konuşmuştu.

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