Son Dakika: Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2022 Pazar, 12:43
Son Dakika: Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
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Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında planlanan telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin saat 12.00 sıralarında başladığı belirtildi. 

Bir saat süren görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapılması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklamıştı. "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Kalın, "Somut adım atılması için daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok" diye konuşmuştu.

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