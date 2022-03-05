Putin: Uçuş yasağını savaş ilanı olarak görürüz

05 Mart 2022 Cumartesi, 21:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti.

Putin, Rus havayolu şirketlerinin kadın pilot ve çalışanları ile bir araya gelerek Ukrayna’daki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’ya askeri operasyon başlatma kararını alırken zorlandığını belirten Devlet Başkanı Putin, “Şüphesiz zor bir karardı. Bunu daha operasyonun başında söylemiştim ve bu karar alınmadan önce de söylemiştim” dedi.

Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Putin, “Yaptığımız ilk şey, tüm askeri altyapıyı yok etmek oldu. Tamamı değil, kısmen, ağırlıklı olarak silah, mühimmat depoları, hava araçları, hava savunma sistemleri imha edildi. Hava savunma sistemlerinin saptanması ve imha edilmesi zaman gerektiriyor. Ukrayna’daki askeri altyapı çalışmaları neredeyse tamamlandı” diye konuştu.

"UÇUŞ YASAĞINI SAVAŞ İLANI OLARAK GÖRÜRÜZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna hava sahasının ‘uçuşa yasak bölge’ ilan edilmesi yönündeki çağrısı ve bazı ülkelerin bu kararın alınması yönündeki desteğine dikkat çeken Putin, “Şimdi Ukrayna toprakları üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini duyuyoruz. Bu bizim tarafımızdan, askerlerimiz için tehdit oluşturacak olan o ülkenin silahlı çatışmasına katılmak olarak değerlendirilecektir. Uçuş yasağını savaş ilanı olarak görürüz. Başka bir ülke bu kararı alırsa doğrudan savaş ilanı olarak görürüz” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın NATO’ya kabul durumu hakkında ise, “Ukrayna'nın NATO'ya kabul edileceği gerçeğini giderek daha fazla konuşmaya başladılar. Ukrayna'nın NATO'ya katılımının nelere yol açabileceğini biliyor musunuz?” diye konuştu.

"YAPTIRIMLAR SAVAŞ İLAN ETMEK GİBİ"

Batı ülkeleri tarafından Rusya’ya karşı alınan yaptırımları eleştiren Devlet Başkanı Putin, “Şu anda gördüklerimiz ve karşı karşıya kaldığımız şeyler savaşın başka bir yolu. Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibi” diye konuştu.

“Biz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak ve bu topraklarda yaşayan insanların çıkarlarını korumak için olayların bu doğrultuda gelişmesini sağlamak için her şeyi denedik, yaptık" diyen Putin, "Peki onlar ne talep etti? Temel şeyleri, kendi ana dillerini yani Rusça konuşma hakkı, kendi gelenekleri kültürleri çerçevesinde yaşama hakkı özel bir talep olmadı. Biz, Ukrayna ihtilafını barışçıl yoldan çözmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın nükleer silahlara sahip olma arzusundan vazgeçmediğini tekrarlayan Putin, “Kiev, uzun süredir bu yeteneklere sahip. Şimdi nükleer statüye sahip olmaktan bahsediyorlar. Yani, nükleer silah elde etmek. Biz bu tür şeyleri boş geçemeyiz. Üstelik sözüm ona Batı'nın Rusya'ya nasıl davrandığını da biliyoruz” dedi.

"RUSYA'NIN SIKIYÖNETİME İHTİYACI YOK"

Rusya’da, Ukrayna operasyonlarına yönelik sıkıyönetim ilan edileceği yönündeki iddialara cevap veren Putin, “Rusya’da bu yönde karar alınmasını planlamıyoruz. Buna ihtiyaç yok” dedi.

Putin açıklamasında ayrıca, Rus hava yollarının uçuşlarının kısıtlanması veya kendi taraflarından durdurulması yönündeki kararlara yönelik, “İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.