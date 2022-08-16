Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres ile Ukrayna'da görüşecek

16 Ağustos 2022 Salı, 20:05

Ukrayna'da Türkiye-Ukrayna-BM Zirvesi düzenlenecek. Birleşmiş Milletler (BM), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.

22 Temmuz'da İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni düzenlenmiş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleşen törende, Erdoğan bir konuşma yapmıştı.