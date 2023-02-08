Son Dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 20:24

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 23:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay açıklamasının büyük bir bölümününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediyelerin çalışmalarını hedef aldı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İskenderun Limanı'nı onarmaya başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Oktay, "Siz kimsiniz havalimanındaki çalışmaları yapacaksınız" dedi

Oktay'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bugün bir görüntü paylaşıldı. Tüm Tükiye'nin, dünyanın malumuydu o tren raylarındaki kırılmanın eğilmenin depremin şiddetinin ve depremden sonraki açığa çıkan enerjinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bugün itibarıyla, özellikle sahada artçı depremlerin sayısının 790 olduğunu görüyoruz. Hem içeriden hem de dışarıdan katkıyı vermeye devam ediyoruz. Toplam 21 bin 600 olmuş durumda. Yurt dışından gelen çalışmalar da bunun içerisinde. AFAD ekipleri ve diğer ekipler sahada ona ilaveten de yurt dışından gelen ekipler de sahada. Bugün 66 ülkenin arama kurtarma ekiplerini sahada görüyoruz. Sahada toplam görevli sayısına baktığımızda 103 bin 800'dür.

10 ilimizden Kilis, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Malatya'yı da buna dahil edebiliriz artık diğer geriye kalan illerimize göre biraz daha arama kurtarma faaliyetleri noktasında buradaki ekipleri diğer yerlere kaydırabilecek durumdayız.

Barınma hizmetlerinde özellikle geçici barınmada 1,1 milyon 60 bin kadar bir kapasite oluşturmuş durumdayız. Afet bölgesinden dışarı çıkmak isteyen 1 milyon 60 bin kapasiteli farklı illerimizde kapasite oluşturuldu. İllerimizde dışarı gitmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili adresler belirlendi bunlar il valilikleri talimatlandırıldı. Tahliye bölgeleri belirlendi. Şehirden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız kendi illerindeki bu toplanma alanlarına başvurabilirler.

Bugün itibarıyla 10 ilimiz ve afetten etkilenen tüm ilçelerimizde beslenme faaliyetlerinde tüm bu alanlara girmiş durumdayız. Artık köylere girmeye çalışıyoruz beslenme çerçevesinde. Ekmek üretimi veya dışarıdan getirilen ekmek de buna dahildir gıdalarda köyler de dahil erişmek istiyoruz. Ulaşılamayan yerler olursa kar ve tipi nedeniyle helikopterlerimizle de bu desteği vermeye başladık.

Ulaştırmada lojistik anlamda sahayı etkileyecek sorunumuz yok. Kapalı yolumuz yok. Havalimanı ile ilgili bugün çok çirkin şekilde üzerinde sosyal medya üzerinden basit siyasi çıkar elde etme amaçlı çaba vardı. Hatay Havalimanı'nda da onarım çalışmaları devam ediyor. Henüz kapalı diğer tüm havalimanlarını kullanıyoruz.

Enerji ile ilgili doğalgaz ana iletim hatlarındaki sorunları çözmeye başladığımızı bugün akşam itibarıyla tüm bu arızalar giderilmiş durumda. Tüm afet bölgesine kontrollü şekilde doğalgaz vermeye başlıyor olacağız.

Akaryakıt konusunda Nurdağı'ndaki kapanmadan dolayı tüm tankerlerin bir şekilde ulaşamadığı sorununu yaşamıştık. Yol açıldıktan sonra da dünden itibarın hiç bir sorunumuz kalmadı.

Haberleşme alanında sabah itibarıyla operatörlerimizin bizden istediği elektrik ve elektrik olmadığı yerlerde kendilerine jeneratör temin ediyor olmamızdı. Bu iki ihtiyacı da tamamen karşılamış durumdayız. Haberleşmedeki sorunları çözmüş olacağız diye paylaşmıştık. Tüm operatörlerle birlikte detay çalışma yaptık bugün. Bu gece sabaha kadar da tekrar bu sorunu yaşamak istemiyoruz. Kökten çözümü ile ilgili sabaha kadar faaliyetler yürütülüyor.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Bazı iddialardan bahsettim biz bütün gücümüzle buna odaklanmışken çok büyük bir depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenlere kapımızı açtık. Tüm bilgileri tüm açıklığıyla paylaştık. Geldiler görüştük. Ve ne yapıyorsak karşılıklı paylaştık. Çok ilginç iddialar var. Bakıyorsunuz iş makineleri yolda bekletilmekte. Yağmalama iddiaları söz konusu sosyal medya üzerinden yok havalimanını biz yapıyoruz kim tutukluyorsa tutuklasın. Son derece seviyesiz bir meydan okuma. Yok efendim yardımların kabul görmediğiyle alakalı Hatay havalimanıyla ilgili İskenderun bizim belediyemiz yangını söndürdü. Bizim belediyemiz geldi şuradaki havalimanını onardı. Siz kimsiniz? 85 milyondan farklı biri misiniz? Belediyeden gelen bir araç yapacak.

Birkaç araçla moloz toplayanlar havaalanı onarıyoruz diyor. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük.

Hatay Havalimanı'nda hasar sonrası DHMİ onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten afet yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanlar devletin AFAD'ın koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız, dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz.

İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Konteynerlerin bulunduğu alanda yangın. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Karadan ve havadan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bunlar ikincil afetlerdir. Deniz Kuveetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyorlar. İtfaiye ekiplerimizi de buraya davet ediyoruz. Bir an önce bu yangın sönsün diye. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu davet eden de biziz, oraya alan da biziz. Bunun dışında zaten 40 araçla müdahale edilen bir yangındı. Bunların yarısından fazlası da Adana Orman Müdürlüğü'nün araçları. Orada aracın fotoğrafını çekip hem de drone ile çekip ondan sonra da biz yangını söndürdük diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz.

Ülkede seçim olabilir fakat şu dönem siyaset yapma dönemi değildir. Birlik beraberlik ve afetzedelere ulaşma onları kurtarma dönemidir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde zaten en güçlü olduğumuz alanlardan biri bu. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Eksikliklerin olmaması mümkün mü? Her bir bölgede binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyorsunuz. Tüm gücümüzle buna müdahale ediyoruz. 04.17'de afet olmuştur hemen akabinde biz buradaydık. Gerek ulusal boyutta gerek uluslararası boyutta tüm kaynakları aktarmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Yapacağınız bir şey varsa sunarsınız biz de değerlendiririz. Her yaptığınız işi dronlarla fotoğraflayıp siyasi çıkar elde etmeye çalışırsanız milletimiz bunun bedelini ödetir size.

İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Bir taraftan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bir an önce söndürülmesiyle alakalı itfaiye ekiplerini davet ediyoruz. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu da davet eden biziz. 40 tane aracın yarısından fazlası Adana Orman Müdürlüğü'nün. Birçok Belediye var yine. İstanbul Belediyesi'nin de var. Orada aracın fotoğrafını çekip, hem de drone ile çekip sonra biz söndürdük denmez. Bütün yüreğimizi açtık. Sizi ağırladık, bütün nezaketimizle. Zerre bilgi saklamadık. Bundan sonra bu tür yaklaşımlar... Ülkede seçim olabilir ama şu dönem siyaset yapma döneminde değiliz.

Her bir bölgede yüzleri demiyorum binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyoruz. Tüm gücümüzle müdahale ediyoruz. Şimdi bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Katkı sunacağınız bir şey varsa söylerseniz değerlendiririz. Her yaptığınız işi fotoğraf çekip paylaşırsanız sosyal medyadan milletimiz bunu ödetir size.

Dezenformasyon ile ilgili bir şey varsa bunun gereğini de yapacağız. Tüm bunları kınıyorum. Umarım bütün bunlar bugün itibarıyla son bulur.

TWİTTER'A ERİŞİM SORUNU

(Bant daraltma uygulaması sorusu) Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı.”

SURİYE AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, ''Suriye'de bazı yollar tahribat var. Bu nedenle iki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu insani bir durum siyasi bir durum değil. diğer taraftan uluslararası toplum tarafından bir yardım talebi geldiği zaman orada da kolaylaştırıcı talebimizi üstleniyoruz. Hava sahamızı açıyoruz. Bazı uçaklarla yardımların bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı Suriye'ye geliyor. Suriye'ye gönderilmesi konusunda yardımcı oluyoruz'' ifadelerini kullandı.