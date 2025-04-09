Son dakika... 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanıyorlardı: Berkin Elvan'ın anne ve babasına hapis cezası!

Son dakika haberi... Berkin Elvan'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanan annesi Gülsüm Elvan'a 11 ay 20 gün, babası Sami Elvan'a ise 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Son dakika... 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanıyorlardı: Berkin Elvan'ın anne ve babasına hapis cezası!
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ANKA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:35

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı biber gazı fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla görülen davada karar çıktı.

Gülsüm Elvan 11 ay 20 gün ile babası Sami Elvan 1 yıl 2 ay 17 gün hapse çarptırıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #berkin elvan #gezi parkı #Gülsüm Elvan #Sami Elvan

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