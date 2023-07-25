Son Dakika... Cumhuriyet olay yerinden bildiriyor: Hatay'da orman yangını!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:50

Güncelleme: 25.07.2023 - 15:04

Depremle sarsılan Hatay şimdi de yangınlarla boğuşuyor.

13.00 sularında Sırtyol tepesi civarında başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Evlerin olduğu bölgeye sıçrama riski olan yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.