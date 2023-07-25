Son Dakika... Cumhuriyet olay yerinden bildiriyor: Hatay'da orman yangını!

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:50
Abone Ol google-news

Depremle sarsılan Hatay şimdi de yangınlarla boğuşuyor.

13.00 sularında Sırtyol tepesi civarında başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Evlerin olduğu bölgeye sıçrama riski olan yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.


hatay orman yangını Son dakika

İlgili Haberler

İtalya’daki orman yangınında alevler havalimanına yaklaştı

İtalya’daki orman yangınında alevler havalimanına yaklaştı
Antalya'da eşzamanlı 2 orman yangını

Antalya'da eşzamanlı 2 orman yangını
Meksika’da yat yangını: 2 yaralı

Meksika’da yat yangını: 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler