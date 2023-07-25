Antalya'da eşzamanlı 2 orman yangını

Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:38

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:41

Antalya’nın Kemer ilçesinde bağlı Değirmendere Mahallesi’nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda önceki gün akşam saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, şiddetli rüzgârın da etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Turistik tesislerin tehdit altında olmadığı belirtilirken, Kemer Devlet Hastanesi ile 10 konut tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangının başladığı haberiyle söndürülmesi için bölgeye ekipler hızla yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına yurttaşlar da destek verdi. Sabah saatlerinde ise helikopter ve uçakla müdahale başlatıldı.

Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bölgeye Antalya ve Kumluca’dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı.

KARALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yangın bölgesine gelen eski Antalya Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kemer'de şu anda turizm tesislerini tehdit eden bir yangının söz konusu olmadığını açıkladı. Karaloğlu, "Misafirlerimiz tesislerinde huzur içerisinde tatillerini geçirmeye devam ediyorlar. Yangın bölgesine yakın olan Kemer Devlet Hastanesi var. Tedbir olarak sayın valimiz orada tedavi gören hastaları boşalttı. 14 hastamız vardı hastanede bunların 12'si evlerine taburcu edildi, 2 hastamız farklı hastanelere nakledildi. Yine yangın bölgesine yakın 10 konut tedbir olarak boşaltıldı. Şu anda çok ciddi bir risk olmasa da boşaltılmış oldu. Yine bir tüp deposu riskli bir alandı. Valiliğimiz ve AFAD tarafından boşaltıldı" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, “Yoğun bir hava operasyonuyla 22 helikopter ve 10 uçakla yangını kontrol altına almayı temenni ediyorum" dedi.

AYNI SAATLERDE İKİ YANGIN

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Saat 21.00 civarında Antalya’da birincisi Taşağıl, ikincisi Kemer- Göynük'ün Değirmendere mevkiinde yangınların çıktığını duyurdu. Taşağıl yangınının hemen söndürüldüğünü bildiren Bakan Yardımcısı Tiryaki, “10 dakika içinde iki yangına da müdahale edildi. Buradaki yangına gece saatleri nedeniyle hava araçlarımızla müdahale edilemedi. Arazözler iş makinalarıyla yangının başlamasından itibaren 10 dakika sonra müdahale etti. İş makinaları, 50'den fazla arazöz, 300'den fazla yangın söndürmede görev alan tecrübeli iş gücümüzle yangına müdahale edilmektedir. En kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır” diye konuştu.

Tiryaki, gece saat 03.00 civarında takriben 60 hektar alanın yangından etkilendiğini, yerleşim yerlerinde ise bir tehlike görüymediğini bildirdi.