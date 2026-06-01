Son dakika... Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor: İBB davasında 13. hafta

Bayram öncesindeki son duruşmada savunma yapan Şeyhmus Sarıboğa, etkin pişmanlık hükümlerinden baskı altında yararlandırıldığını öne sürdü.

Soruşturma savcısının ifadelerini tutanağa farklı geçirdiğini iddia eden Sarıboğa, "İrademle oynandığı için önceki ifadelerim geçersizdir" dedi. Sarıboğa ayrıca, kamuoyunda "İBB borsası" iddialarının merkezindeki etkin pişman Adem Soytekin ile birlikte dosyadaki bazı etkin pişmanların da avukatlığını yapan Selcen Akar'ı işaret etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden avukat yönlendirmesiyle yararlandırıldığını savundu.

9 KİŞİYE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, bayram öncesinde yaptığı tutukluluk değerlendirmesinde 9 sanığın tahliyesine hükmetti.

Tahliye edilen isimler şöyle:

İBB personeli yazılım mühendisi İraz Bayrak

Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu

İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan

İş insanı ve Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya

İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak

Bu kararla birlikte, 107 tutuklu sanıkla başlayan, Beyoğlu Belediyesi dosyasının birleştirilmesiyle İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 3 tutuklu ismin eklendiği davada tutuklu sayısı 68'e düştü.

BELEDİYE BAŞKANLARI HÂLÂ TUTUKLU

Dosyada İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutukluluğu sürüyor.

GÖZLER İMAMOĞLU'NDA

Davanın yeni haftası, CHP'ye ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının gölgesinde başlayacak.

Kararın ardından cezaevinden ilk değerlendirmesini yapan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada, "Butlan kararı yok hükmündedir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu açıklamasında, "Sadece CHP'ye yapılan bir darbe değil, Türkiye'ye yapılan bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün itibarıyla 42 gününde duruşmada savunmalar devam edecekken, CHP'deki son gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun mahkeme salonunda "butlan" kararına ilişkin bir çıkış yapıp yapmayacağı da merak konusu.