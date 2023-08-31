Son dakika... Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'ndeki depremin yerin 12.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [83.84 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-08-31
Saat:11:37:59 TSİ
Enlem:35.95 N
Boylam:27.286 E
Derinlik:12.59 km
Detay:https://t.co/Ule1tF5UQu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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