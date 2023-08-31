Son dakika... Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:17
Son dakika... Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'ndeki depremin yerin 12.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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