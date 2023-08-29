Son dakika... Adıyaman'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:12
Son dakika... Adıyaman'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.03'te, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 9.23 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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