Son dakika... Adıyaman'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.23 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.03'te, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 9.23 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-08-29
Saat:09:03:04 TSİ
Enlem:38.091 N
Boylam:38.435 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/c6zSKC2p7x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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