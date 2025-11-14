Son dakika... Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 14:35:00
Haber Merkezi
AFAD Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 6.75 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.01 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Akdeniz olan depremin yerin 6.75 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

