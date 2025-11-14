Son dakika... Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.01 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkez üssü Akdeniz olan depremin yerin 6.75 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 14, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [250.93 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-11-14
Saat:14:01:08 TSİ
Enlem:34.50139 N
Boylam:26.77028 E
Derinlik:6.75 km
Detay:https://t.co/RlbY6EqQr4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi