Son Dakika... DEM Parti CHP lideri Özel'i yarın ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanması sebebiyle yapılacak olan ziyaretin yer ve saati açıklandı.
DEM Parti liderleri, kayyum kararı sonrası kapatılan ve Özel'in çalışma ofisi ilan edilen Sarıyer'deki eski CHP İl Başkanlığı'na saat 15.00'da gelecek.
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Değerli Basın Emekçileri,
Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın (11 Eylül Perşembe) saat 15:00'te İstanbul'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecektir.
Yer: CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi (Eski il binası)
Adres: Huzur, Azerbaycan Cd. No:2 C Blok, 34421 Sarıyer/İstanbul
İyi çalışmalar dileriz,
DEM Parti Basın Bürosu''