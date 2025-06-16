Son Dakika... DEM Parti'den 'İmamoğlu' başvurusu: Cezaevinde ziyaret edecekler

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, bazı siyasetçileri ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunacak.

Açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan ile DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin, Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Can Atalay, Halil Aksoy ve Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağı kaydedildi.

Görüşmenin gündeminde PKK’nin silah bırakma kararının ardından başlayan süreç ve CHP’ye yönelik yargı süreçleri olması bekleniyor.