Son dakika... DEM Parti grup toplantısını Nusaybin’de yapıyor!

DEM Parti, bu hafta TBMM grup toplantısını, Suriye’de devam eden çatışmalara dikkat çekmek için Suriye sınırındaki Nusaybin’de yapıyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sınır hattına çok yakın konumdaki Sınır Parkı’nda yapılacak grup toplantısı için ilçeye geldi.

HATİMOĞULLARI: 'SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN'

Eş genel başkanlar öncülüğünde Suriye’de yaşananlar için protesto yürüyüşü düzenlendi. Demiryolu Kavşağından başlayan ve Sınır Parkı’nda sona eren yürüyüşün ardından grup toplantısı başladı.

Yürüyüşün ardından Hatimoğulları, konuşmaya başladı. Hatimoğulları'nın konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle:

“Şu an Nusaybin’deyiz, zeminin sıfır noktasındayız. Birkaç adım ötemizde, Rojava’da, Kürt kardeşlerimiz şiddetli bir savaş tehlikesi altındadır. Rojava’da şiddetli bir savaş ve çatışma devam ediyor. 10 Mart mutabakatıyla ilgili hâlâ görüşmeler sürerken; Suriye’de geçici Şam yönetimi ile SDG arasında, özyönetim arasında görüşmeler devam ederken, birdenbire masa devirildi, savaş ve çatışmanın önü açıldı.

Halep’te öncelikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Kürt halkına yönelik amansız bir katliam başlatıldı. Bu katliamı başlatan herkesi kınıyoruz. Savaşa hayır, barış hemen şimdi diyoruz.”

AYRINTILAR GELİYOR...

NE OLMUŞTU?

DEM Parti, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından bugün yapılacak grup toplantısını TBMM yerine Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştireceği duyurmuştu.

DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “20 Ocak Salı günü yapılacak grup toplantımızın yeri değiştirilmiştir. Grup Toplantımız TBMM yerine Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılacaktır. Grup Toplantımız, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından gerçekleştirilecektir” denilmişti.

Saat 13.00’te Midyat Yolu Cad. Demiryolu Kavşağı’nda toplanılacağının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere de yer verilmişti:

“Toplanma yerinden Sınır Parkı’na yürüyüş yapılacak ve Sınır Parkı’nda Grup Toplantısı gerçekleştirilecektir.”