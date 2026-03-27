Son dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti!

Son dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti!

27.03.2026 12:21:00
Haber Merkezi
Son dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti!

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, İmralı Adası’na gitti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası’na gideceğini duyurmuştu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası’na gitti.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve İmralı heyetinin Öcalan ile görüşeceğini duyurmuştu.

Doğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Yarın DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'na gidecek Öcalan'la görüşmek üzere. Bu görüşme bizim için çok önemli bir görüşme. Çünkü bir yandan yasal süreçle ilgili bundan sonra yapılacaklara dair Öcalan'la istişarede bulunacaklar. Gündemlerinde böyle bir başlık var. Öte yandan kamuoyunda konut, ev tartışmaları sürerken şunu söylemiştik; heyetimizin bize böyle bir bilgilendirme yapmadığını ama bayramdan sonra kuvvetle muhtemel bir görüşme yapıp, bu görüşmede bu konunun belki gündeme gelebileceğini ve varsa bu konuya ilişkin de bir yeni durum, bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını söylemiştik. Dolayısıyla bu başlıkları da gözettiğimiz zaman yarın yapılacak görüşmenin içeriğinin önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Kritik bir önem taşıyor. Hem Öcalan'ın koşullarına, statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak."

