Son Dakika... Tarih verildi: DEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile görüşecek

26.03.2026 12:19:00
Güncellenme:
ANKA
Son dakika haberi... DEM Parti İmralı heyeti, yarın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidecek.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Doğan, bir süredir iddia olarak konuşulan Öcalan'a İmralı'da ev yapılacağı ve burada ev hapsine alınacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Doğan, kendilerinin bu şekilde bilgilerinin olmadığını ancak yarın yapılacak İmralı ziyaretinde böylesi bir durum olduğu takdirde duyuracaklarını söyledi.

"KRİTİK BİR ÖNEM TAŞIYOR"

Doğan, şöyle konuştu:

"Yarın heyetimiz İmralı Adası'na gidecek Sayın Öcalan'la görüşmek üzere. Bu görüşme bizim için çok önemli bir görüşme. Çünkü bir yandan yasal süreçle ilgili bundan sonra yapılacaklara dair Sayın Öcalan'la istişarede bulunacaklar gündemlerinde. Böyle bir başlık var. Öte yandan kamuoyunda işte konut ev tartışmaları sürerken şunu söylemiştik. Heyetimizin bize böyle bir bilgilendirme yapmadığını ama bayramdan sonra kuvvetle muhtemel bir görüşme yapacaklarını ve bu görüşmede bu konunun belki gündeme gelebileceğini ve varsa bu konuya ilişkin de bir yeni durum bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını söylemiştik .

Dolayısıyla bu başlıkları da gözettiğimiz zaman yarın yapılacak görüşmenin içeriğinin önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Kritik bir önem taşıyor. Hem Öcalan'ın koşullarına statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak. Hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

AKP'den DEM Parti'ye bayram ziyareti... Öcalan'a 'statü' talebi öne çıktı: 'Bu sefer başarmak istiyoruz' AKP heyeti, DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "statü" talebinde bulunarak "Sayın Bahçeli'nin bahsettiği konu önemlidir. Çünkü süreci ilerletmek istiyoruz. Bu sefer başarmak istiyoruz" dedi.
Diyarbakır'da teröristbaşı Öcalan'ın 'Nevruz' mesajı okundu: 'Bugün artık yeni bir sayfa açıldı' Nevruz Bayramı, Diyarbakır'daki Nevruz Parkı'nda kutlandı. Kutlamada mesajı okunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, "Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır" dedi.
Abdullah Öcalan, ailesi ve avukatları ile görüştü Asrın Hukuk Bürosu, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ve beraberindeki tutukluların aile ve avukat görüşü gerçekleştirdiğini duyurdu.