DEM Partili Bakırhan'dan iktidara sert tepki: 'Karşımızda karanlık kayyumcu anlayış var'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:03

Güncelleme: 19.02.2025 - 16:03

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara Güven Park’ta kayyuma karşı basın açıklaması yaptı.

Burada yapılan açıklamada konuşan Hatimoğulları, "Bizler kayyuma karşı, kayyım atanan her belediyemizde olduk. Değerli halkımızla birlikte itirazımı yükselttik. Seçme seçilme hakkımızı talep ettik. Bugün burada bütün seçilmişlerimizle beraber, kayyım atayan zihniyete, Saray'a ve iktidara seslenmek için Ankara'da buluştuk” dedi.

Hatimoğulları, “Türkiye'nin her yerinden bütün seçilmişlerimizle beraber bizler seçme ve seçilme hakkımıza bir kez daha Ankara'dan sahip çıkmak üzere buradayız. Neden seçme ve seçilme hakkı diyorum çünkü kayyım gaspı yurttaş olarak yıllar öncesinde kazanmış olduğumuz hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızın elimizden alındığı bir rejimle karşı karşıyayız. Kayyım demek siyasi bir darbe demektir" diye konuştu.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONA TEPKİ

Hatimoğulları devamında şöyle dedi:

"Buradan yargı aklına, yargıya o aklı veren Saray'a bir kez daha sesleniyoruz. HDK ve uzlaşı zemininde kurduğumuz her toplumsal zemin bizim onurumuzdur. Uzlaşıya operasyon yapamazsınız. Bizlerin her kentin toplumsal dinamiğiyle, siyasi özneleriyle uzlaşı sağlamamıza ket vuramazsınız.

Bugün Türkiye'de Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesiyle ilgili bazı girişimler söz konusu. heyetimiz şimdi Güney Kürdistan'da bazı çalışmalar yürütmektedir. Heyetimizin yaptığı çalışmalar önemlidir. Biz DEM Parti olarak, her ne kadar bu iktidarın ve devletin içindeki kimi kesimler barışı provake etmeye kalkışıyor olsa da kayyım atamalarıyla barış dinamitlenmeye çalışılsa da gözaltı ve tutuklamalarla barışa giden yol, diyalog süreci dinamitlenmeye, darbelenmeye çalışılsa da biz DEM Parti olarak yıllardır verdiğimiz barış mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz."

BAKIRHAN'DAN İKTİDARA ELEŞTİRİ

Ardından söz alan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Kürtlerin iradesi bugün burada. Halklarımızın seçilmeleriyle bugün Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir haksızlığı, hukuksuzluğu, bir darbeyi dile getiriyoruz. Eskiden çocuklar evcilik oynardı, bu hükümet de seçimcilik oynuyor. Evet biz barıştan yanayız. Ama bu iktidarın masasında yüzyıldır olan Kürt inkarı var. Biz günlerdir bu topraklara çözümü nasıl getiririzi konuşurken iktidarın masasında meğer Van kayyımı varmış. Türkiye halklarına soruyorum kim barıştan yana?

Seçimcilik oynayan bu iktidara, demokrasi vardır diyebilir miyiz? Van halkı sana oy vermeyecek, halklar yok diyecek sen siyasi kumpaslarla Kürdistan coğrafyasındaki halklarımızın iradesini gasp edeceksin. Bu hırsızlıktır. Çözüm ve barışı nasıl getiririz derken iktidarın masasında irade gaspı varmış. İradesi gasp edilen halk barış diyor, çözüm diyor. Biz karanlıklar bitsin diyoruz, onlar karanlık olsun diyor.

Öcalan, bu ülkeye barış gelsin, hiçbir inanç sınanmasın diyor. Biz de bunu destekliyoruz, çalışıyoruz. Ama karşımızda karanlık kayyumcu anlayış var. Bütün Türkiye çözüme dair konuşuyor ama iktidarın başı tek bir cümle etmiyor. Bu kayyumcu anlayışa rağmen barış, müzakere ve demokrasi diyeceğiz. Bu çözüm tartışmalarını barış sürecine evrilmesi için savunmaya devam edeceğiz."