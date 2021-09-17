Son dakika: Denizli'de art arda deprem

17 Eylül 2021 Cuma, 15:37

Denizli'de dün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 3.7 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin Denizli'nin Honaz ilçesinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, 3.7 şiddetindeki depremin saat 15:10'da, 18 km derinlikte meydana geldiği ifade edildi.