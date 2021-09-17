Son dakika: Denizli'de art arda deprem

Denizli'de iki gün içerisinde art arda depremler meydana geldi. AFAD tarafından bugün, 3.7 şiddetinde yeni bir depremin gerçekleştiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 15:37
Son dakika: Denizli'de art arda deprem
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Denizli'de dün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 3.7 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin Denizli'nin Honaz ilçesinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, 3.7 şiddetindeki depremin saat 15:10'da, 18 km derinlikte meydana geldiği ifade edildi.


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