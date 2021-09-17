Son dakika: Denizli'de art arda deprem
Denizli'de iki gün içerisinde art arda depremler meydana geldi. AFAD tarafından bugün, 3.7 şiddetinde yeni bir depremin gerçekleştiği bildirildi.
Denizli'de dün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 3.7 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin Denizli'nin Honaz ilçesinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, 3.7 şiddetindeki depremin saat 15:10'da, 18 km derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Cep telefonu ile tuvalete girenler dikkat!
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Kazanmak için bunu bile yapmış