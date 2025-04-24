AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 03:49

Güncelleme: 24.04.2025 - 04:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.