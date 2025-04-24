AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 03:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Etiketler: #Denizli #deprem

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