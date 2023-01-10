Son Dakika... Denizli’de orman yangını

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 16:30
Son Dakika... Denizli’de orman yangını
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli rüzgarında da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. 

Yangın sezonu olmaması nedeniyle sadece karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası devam ediyor. 



Denizli orman yangını Son dakika

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