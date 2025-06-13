Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Bingöl'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.20'de gerçekleşen depremin yerin 7.09 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.20'de gerçekleşen depremin yerin 7.09 km derinliğinde olduğu kaydedildi.