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Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Bingöl'de deprem!

Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Bingöl'de deprem!

13.06.2025 16:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Bingöl'de deprem!

Son dakika gelişmesi... Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.20'de gerçekleşen depremin yerin 7.09 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

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