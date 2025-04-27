Son Dakika... İstanbul'da hissedilen 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi duyurun AFAD verilerine göre, derinlik 9.36 km olarak kaydedildi.

Son Dakika... İstanbul'da hissedilen 3.5 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:53

AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 9.36 km olarak kaydedildi.

 


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