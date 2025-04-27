Son Dakika... İstanbul'da hissedilen 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi duyurun AFAD verilerine göre, derinlik 9.36 km olarak kaydedildi.
AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 9.36 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-27
Saat:22:43:40 TSİ
Enlem:40.85667 N
Boylam:28.3475 E
Derinlik:9.36 km
Detay:https://t.co/cjc6yYmuN8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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