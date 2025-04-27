Son Dakika... İstanbul'da hissedilen 3.5 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:53

Güncelleme: 27.04.2025 - 23:08

AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 9.36 km olarak kaydedildi.