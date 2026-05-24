Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem

24.05.2026 07:27:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İlgili Konular: #Adana #deprem #afad #AFAD son depremler