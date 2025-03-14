Son Dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında deprem
Son Dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 18:40 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.76 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü:
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