Son Dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında deprem

Son Dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 18:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 18:40 sularında meydana gelen depremin derinliği 7.76 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü:


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