Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.51 sıralarında gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.


Etiketler: #afad #deprem #Akdeniz

İlgili Haberler

AFAD borcunu ödemedi: Hatay’da depremzedelerin elektriği kesildi!

AFAD borcunu ödemedi: Hatay’da depremzedelerin elektriği kesildi!
Antalya'da deprem mi oldu? 3 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Antalya'da deprem mi oldu? 3 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Depremde 15 kişiye mezar olan Akgül Apartmanı'nın iddianamesi hazırlandı, ilk duruşma 6 Ocak'ta

Depremde 15 kişiye mezar olan Akgül Apartmanı'nın iddianamesi hazırlandı, ilk duruşma 6 Ocak'ta
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler