Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.51 sıralarında gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 3, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.46 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-01-03
Saat:16:51:04 TSİ
Enlem:36.53056 N
Boylam:31.98722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/E9Gg4Tp62p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
AFAD, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) January 3, 2025
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/bMhJx7yDW3
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