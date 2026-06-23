Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Posof ilçelerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.07'de gerçekleşen depremin derinliğinin 7 km olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [95.35 km] Posof (Ardahan)
Tarih:2026-06-23
Saat:07:07:53 TSİ
Enlem:42.43361 N
Boylam:42.95361 E
Derinlik:7 km
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