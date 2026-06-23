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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

23.06.2026 09:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Ardahan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Ardahan'ın Posof ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Posof ilçelerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.07'de gerçekleşen depremin derinliğinin 7 km olduğu belirlendi. 

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