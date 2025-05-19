Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Aydın, Germencik'te deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.58'de Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 8.77 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
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Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.77 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.58'de Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 8.77 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şöyle: