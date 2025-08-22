Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir, Sındırgı'da korkutan deprem! İzmir, Bursa gibi çevre illerden hissedildi!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir, Sındırgı'da korkutan deprem! İzmir, Bursa gibi çevre illerden hissedildi!

22.08.2025 15:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir, Sındırgı'da korkutan deprem! İzmir, Bursa gibi çevre illerden hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Balıkesir, Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.21'de, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Kısa süreli sarsıntı İzmir, Bursa gibi çevre illerden hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

İlgili Konular: #İzmir #deprem #Balıkesir #afad