Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Balıkesir, Sındırgı'da korkutan deprem! İzmir, Bursa gibi çevre illerden hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.21'de, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:15:21:40 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.20278 E
Derinlik:5.5 km
Detay:https://t.co/Mq183IS0kO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Kısa süreli sarsıntı İzmir, Bursa gibi çevre illerden hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.