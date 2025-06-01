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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bingöl'de peş peşe korkutan deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bingöl'de peş peşe korkutan deprem!

1.06.2025 12:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bingöl'de peş peşe korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesi; Özlüce Barajı açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü. Son olarak yine Bingöl Kiğı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.26'da Bingöl'ün Kiğı ilçesi; Özlüce Barajı açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini de 5.0 kilometre olarak duyurdu.

BİNGÖL'DE 2. DEPREM

Son olarak saat 12.55'te yine Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı.

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