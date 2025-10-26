Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem!

26.10.2025 15:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 13.15 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.49'da Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 13.15 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ DE 4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

İlgili Konular: #deprem #diyarbakır #afad #AFAD son depremler