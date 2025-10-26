Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.49'da Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 13.15 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2025-10-26
Saat:14:49:34 TSİ
Enlem:38.55083 N
Boylam:40.3825 E
Derinlik:13.15 km
Detay:https://t.co/eXeJw318Es@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ DE 4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
#DEPREM
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
26.10.2025, 14:49:34 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 1.5 km
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) https://t.co/iSkiPBTYBc
26.10.2025, 14:49:34 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 1.5 km#Kandilli