15.12.2025 12:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Hatay Antakya'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Hatay Antakya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.20'de merkezi Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ 4.1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

