Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Hatay Antakya'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.20'de merkezi Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 15, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nQ5eCzBu89@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4.1 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 15, 2025
ODABASI-(HATAY) https://t.co/VjnwGmJ0vV
15.12.2025, 12:19:59 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 10.2 km#Kandilli