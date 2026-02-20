Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Hatay'da sabaha karşı korkutan deprem!

20.02.2026 07:03:00
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10 sularında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 9,27 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem sosyal medyadan böyle duyuruldu:

