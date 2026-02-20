Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Hatay'da sabaha karşı korkutan deprem!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem sosyal medyadan böyle duyuruldu:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2026-02-20
Saat:06:10:53 TSİ
Enlem:36.41722 N
Boylam:36.35972 E
Derinlik:9.27 km
Detay:https://t.co/KIDazFXsqW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi