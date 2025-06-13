Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.26'da Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.26'da Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: