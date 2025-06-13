Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem!

13.06.2025 10:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.26'da Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

İlgili Konular: #sivas #afad