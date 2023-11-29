Son dakika... Deprem bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep haline uzatma kararı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 29.11.2023 - 17:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halini 30.4.2024 Salı günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, belirtilen bölgelerdeki mükellefler; Mücbir sebep halinin başladığı 6 Şubat 2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 30 Nisan 2024 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerini 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar verilebilecek.

Bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ve 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti 31 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar edenebilecek.

YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ DE UZATILDI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu mükellefler yapılandırma başvurularını 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sonuna kadar yapabilecek. İlk taksitlerini (peşin ödeme dâhil) 31 Ağustos 2024 tarihine (bu tarihin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe) kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.