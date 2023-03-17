Son Dakika: Deprem bölgesindeki sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:25

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:53

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Şanlıurfa ve Adıyaman’da şimdiye kadar 18 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 olmak üzere sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklamaları şöyle:

Sabaha kadar 4 milyon metreküp su boşaltıldı. Sürekli kontrol ediyoruz. Burada arıtmaya da başladık. Su şu anda arıtılıyor.

Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi.

KANALİZASYON İDDİASI

Bir üzüntümüz var. Bir provokatif yaklaşımla, bir dezenformasyonla maalesef suya kanalizasyon karıştığını ve suda problem olduğunu iddia etti. İnsanların zor zamanlarını istismar etmek ancak Allah korkusu olmayanları yapacağı iş. Bu değerlendirmeleri ortaya koymak gazetecilik değil, palyaçoluktur. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Biz içme suyu takviyelerini mümkün olduğunca yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz gerekli açıklamaları yapacaktır.

Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil.

CAN KAYBINDA ARTIŞ

Şanlıurfa'da ölüm sayımız 12'ydi. Şanlıurfa'da 16 Adıyaman'da 2 toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.