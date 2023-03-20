Son Dakika: Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini geçti
Son dakika haberi... AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.
Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerle sarsıldı. 11 kenti vuran depremlerde on binlerce kişi evsiz kaldı.
Son olarak AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depreme ilişkin son gelişmeyi açıkladı.
Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.
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