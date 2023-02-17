Son Dakika... Depremin 278. saatinde bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı!
Son dakika gelişmesi... Hatay'da enkaz altında kalan Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde faciaya neden olan depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.
Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278. saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.
Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.
PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.
Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.
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