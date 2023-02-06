Son Dakika: Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın
Son dakika haberi... İskenderun Limanı'nda depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.
Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.
Yangın dronla da görüntülendi.
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