AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Akdeniz'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Verilen bilgilere göre saat 10.04'te meydana gelen depremin yerin 7.52 km derinliğinde olduğu bildirildi.
19 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.04.19 08:47:11 37.8960 29.1757 11.1 -.- 1.5 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI)
2026.04.19 08:25:59 39.1592 28.3035 10.7 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.19 08:13:32 37.9273 29.3378 8.7 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
2026.04.19 08:09:20 37.8847 29.2107 12.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
2026.04.19 07:54:39 39.7975 41.0735 5.0 -.- 2.2 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
2026.04.19 07:48:56 38.3487 37.9087 19.4 -.- 0.9 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)
2026.04.19 06:45:59 37.8860 36.4480 6.3 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.19 06:45:16 39.8148 41.0588 10.8 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)
2026.04.19 06:40:04 39.1335 29.1688 7.8 -.- 1.2 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.19 06:36:25 39.2318 29.0310 5.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.19 06:31:03 37.4663 31.5757 5.4 -.- 2.4 -.- HUGLU-BEYSEHIR (KONYA)
2026.04.19 06:16:09 39.2988 39.0347 5.3 -.- 1.8 -.- EGRIPINAR-OVACIK (TUNCELI)
2026.04.19 06:12:33 40.7728 31.0563 8.1 -.- 1.5 -.- GOLORMANI-(DUZCE)
2026.04.19 06:05:35 39.1960 28.1575 8.9 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.19 04:51:38 40.7048 27.4747 12.4 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.04.19 04:33:53 40.7610 31.7028 8.2 -.- 1.3 -.- AHMETLER-(BOLU)
2026.04.19 04:30:02 37.9075 29.2077 8.3 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
2026.04.19 04:12:05 39.3483 27.9255 22.4 -.- 0.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
2026.04.19 04:08:35 38.5455 37.4533 8.2 -.- 1.7 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
2026.04.19 03:43:14 38.1835 38.0617 18.8 -.- 1.0 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
2026.04.19 03:41:59 40.8373 28.8818 18.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
2026.04.19 03:21:48 38.2332 39.0417 7.5 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)
2026.04.19 02:51:34 40.8063 31.5807 8.2 -.- 0.9 -.- KOZLU-(BOLU)
2026.04.19 02:08:08 39.9548 35.9743 8.6 -.- 2.0 -.- ELMALIUTUGU-KADISEHRI (YOZGAT)
2026.04.19 01:59:13 38.2102 27.7213 5.2 -.- 1.5 -.- ZEYTINOVA-BAYINDIR (IZMIR)
2026.04.19 01:00:25 39.4670 23.5017 8.1 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN
2026.04.19 00:56:50 40.2653 25.4258 20.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
2026.04.19 00:51:59 39.7902 41.0860 8.9 -.- 1.1 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
2026.04.19 00:33:00 34.1163 25.7860 13.1 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.04.19 00:17:07 37.1835 27.9743 17.1 -.- 1.0 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
2026.04.19 00:13:26 39.4637 26.2017 5.1 -.- 1.1 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.04.19 00:05:41 39.1088 28.2003 21.3 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.19 00:02:03 40.2903 24.1552 12.7 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN