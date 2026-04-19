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Son dakika depremler! Akdeniz'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Akdeniz'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

19.04.2026 09:13:00
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Son dakika depremler! Akdeniz'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Akdeniz'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Akdeniz'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Verilen bilgilere göre saat 10.04'te meydana gelen depremin yerin 7.52 km derinliğinde olduğu bildirildi.

19 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.19 08:47:11  37.8960   29.1757       11.1      -.-  1.5  -.-   KUCUKDERE-(DENIZLI)                               

2026.04.19 08:25:59  39.1592   28.3035       10.7      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.04.19 08:13:32  37.9273   29.3378        8.7      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           

2026.04.19 08:09:20  37.8847   29.2107       12.0      -.-  1.9  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               

2026.04.19 07:54:39  39.7975   41.0735        5.0      -.-  2.2  -.-   GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)                    

2026.04.19 07:48:56  38.3487   37.9087       19.4      -.-  0.9  -.-   YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)                        

2026.04.19 06:45:59  37.8860   36.4480        6.3      -.-  2.4  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2026.04.19 06:45:16  39.8148   41.0588       10.8      -.-  2.2  -.-   DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)                    

2026.04.19 06:40:04  39.1335   29.1688        7.8      -.-  1.2  -.-   INLICE-SIMAV (KUTAHYA)                            

2026.04.19 06:36:25  39.2318   29.0310        5.4      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.04.19 06:31:03  37.4663   31.5757        5.4      -.-  2.4  -.-   HUGLU-BEYSEHIR (KONYA)                            

2026.04.19 06:16:09  39.2988   39.0347        5.3      -.-  1.8  -.-   EGRIPINAR-OVACIK (TUNCELI)                        

2026.04.19 06:12:33  40.7728   31.0563        8.1      -.-  1.5  -.-   GOLORMANI-(DUZCE)                                 

2026.04.19 06:05:35  39.1960   28.1575        8.9      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.04.19 04:51:38  40.7048   27.4747       12.4      -.-  2.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2026.04.19 04:33:53  40.7610   31.7028        8.2      -.-  1.3  -.-   AHMETLER-(BOLU)                                   

2026.04.19 04:30:02  37.9075   29.2077        8.3      -.-  1.4  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               

2026.04.19 04:12:05  39.3483   27.9255       22.4      -.-  0.9  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)                       

2026.04.19 04:08:35  38.5455   37.4533        8.2      -.-  1.7  -.-   GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)                        

2026.04.19 03:43:14  38.1835   38.0617       18.8      -.-  1.0  -.-   GOZENE-YESILYURT (MALATYA)                        

2026.04.19 03:41:59  40.8373   28.8818       18.0      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2026.04.19 03:21:48  38.2332   39.0417        7.5      -.-  1.4  -.-   YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)                       

2026.04.19 02:51:34  40.8063   31.5807        8.2      -.-  0.9  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      

2026.04.19 02:08:08  39.9548   35.9743        8.6      -.-  2.0  -.-   ELMALIUTUGU-KADISEHRI (YOZGAT)                    

2026.04.19 01:59:13  38.2102   27.7213        5.2      -.-  1.5  -.-   ZEYTINOVA-BAYINDIR (IZMIR)                        

2026.04.19 01:00:25  39.4670   23.5017        8.1      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.04.19 00:56:50  40.2653   25.4258       20.0      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.19 00:51:59  39.7902   41.0860        8.9      -.-  1.1  -.-   GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)                    

2026.04.19 00:33:00  34.1163   25.7860       13.1      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2026.04.19 00:17:07  37.1835   27.9743       17.1      -.-  1.0  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                           

2026.04.19 00:13:26  39.4637   26.2017        5.1      -.-  1.1  -.-   KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)                      

2026.04.19 00:05:41  39.1088   28.2003       21.3      -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.04.19 00:02:03  40.2903   24.1552       12.7      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN   

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