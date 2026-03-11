Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

11.03.2026 09:09:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

 

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

11 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:33:37  38.0912   28.9977       11.2      -.-  1.8  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                          

08:20:21  38.0325   29.0063       20.7      -.-  1.3  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                        

07:54:15  39.9435   28.1688        8.0      -.-  1.3  -.-   BALIKLIDERE-SUSURLUK (BALIKESIR)                 

07:42:15  38.0740   28.9562        7.4      -.-  4.0  3.7   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

06:41:13  37.1303   28.5237       10.8      -.-  1.7  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)                               

06:32:53  36.6985   34.6650       12.7      -.-  1.6  -.-   MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 

05:28:57  38.0528   38.0058        5.7      -.-  1.1  -.-   SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

05:12:01  35.2963   25.4522        5.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

05:05:47  39.2248   28.0865        8.5      -.-  2.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:51:15  37.9685   38.1813       13.1      -.-  1.0  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                              

04:45:29  38.1087   27.4230        7.3      -.-  1.8  -.-   TULUM-TORBALI (IZMIR)                            

04:44:52  39.2010   29.0550       14.7      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                       

04:39:25  39.2093   25.9580        9.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

04:31:29  38.0755   28.9520       11.5      -.-  1.5  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

04:29:14  39.1563   28.3077        9.0      -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

04:19:22  39.2138   28.9980       12.8      -.-  1.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:16:56  39.1785   25.9602       10.2      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

04:11:05  38.0723   28.9425        8.0      -.-  1.6  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

04:10:44  38.0403   28.9920       26.5      -.-  2.0  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                        

04:09:32  39.2065   29.0188       12.7      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:07:54  39.2143   28.9967       11.7      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:00:29  38.9587   26.5150        8.9      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

03:54:57  39.2068   28.0723        7.6      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:48:27  38.0733   28.9597        5.2      -.-  2.4  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

03:44:51  39.1583   28.1142       16.2      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:28:17  38.0958   28.9285        3.7      -.-  1.2  -.-   CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)                          

03:15:34  39.1763   29.0917       21.6      -.-  1.5  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                         

03:01:55  38.0457   28.9608       11.5      -.-  1.7  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

02:59:56  38.1020   28.9267       24.5      -.-  1.4  -.-   CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)                          

02:48:11  39.2268   29.0318       13.3      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:44:31  39.2290   29.0528       10.2      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

02:43:11  39.2653   28.9455       10.0      -.-  1.3  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

02:40:45  38.8270   27.1207        7.8      -.-  1.8  -.-   KALABAK-ALIAGA (IZMIR)                           

02:36:50  39.1688   29.1482        7.1      -.-  1.3  -.-   ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA)                       

02:32:04  38.3855   26.6713        3.6      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                       

02:11:42  39.2317   29.0345        9.9      -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

01:48:46  39.0772   25.9440       15.6      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

01:44:19  37.1085   29.6302        7.9      -.-  1.5  -.-   UYLUPINAR-GOLHISAR (BURDUR)                      

01:35:29  39.2278   29.0270       15.5      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:27:46  38.0785   28.9470        5.0      -.-  2.3  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

00:51:59  39.1692   28.2215        9.6      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:50:50  37.9925   38.1938        2.1      -.-  1.9  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                 

00:50:47  38.0745   28.9283       15.0      -.-  1.5  -.-   OGUZ-BULDAN (DENIZLI)                            

00:48:15  39.9772   27.7948        3.1      -.-  1.5  -.-   HACIOSMAN-MANYAS (BALIKESIR)                     

00:46:02  38.0758   28.9643        7.2      -.-  2.6  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

00:44:09  38.0543   28.9533        5.0      -.-  1.4  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                      

00:43:24  38.0383   37.6145        5.0      -.-  1.6  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

00:34:04  37.9537   36.2340       11.8      -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

00:31:54  37.1080   28.5388       15.7      -.-  1.3  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                

