AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
11 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:33:37 38.0912 28.9977 11.2 -.- 1.8 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
08:20:21 38.0325 29.0063 20.7 -.- 1.3 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
07:54:15 39.9435 28.1688 8.0 -.- 1.3 -.- BALIKLIDERE-SUSURLUK (BALIKESIR)
07:42:15 38.0740 28.9562 7.4 -.- 4.0 3.7 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
06:41:13 37.1303 28.5237 10.8 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)
06:32:53 36.6985 34.6650 12.7 -.- 1.6 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
05:28:57 38.0528 38.0058 5.7 -.- 1.1 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:12:01 35.2963 25.4522 5.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:05:47 39.2248 28.0865 8.5 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:15 37.9685 38.1813 13.1 -.- 1.0 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN)
04:45:29 38.1087 27.4230 7.3 -.- 1.8 -.- TULUM-TORBALI (IZMIR)
04:44:52 39.2010 29.0550 14.7 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
04:39:25 39.2093 25.9580 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:31:29 38.0755 28.9520 11.5 -.- 1.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
04:29:14 39.1563 28.3077 9.0 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:22 39.2138 28.9980 12.8 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:16:56 39.1785 25.9602 10.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:11:05 38.0723 28.9425 8.0 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
04:10:44 38.0403 28.9920 26.5 -.- 2.0 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
04:09:32 39.2065 29.0188 12.7 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:07:54 39.2143 28.9967 11.7 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:00:29 38.9587 26.5150 8.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:54:57 39.2068 28.0723 7.6 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:48:27 38.0733 28.9597 5.2 -.- 2.4 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
03:44:51 39.1583 28.1142 16.2 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:28:17 38.0958 28.9285 3.7 -.- 1.2 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
03:15:34 39.1763 29.0917 21.6 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
03:01:55 38.0457 28.9608 11.5 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
02:59:56 38.1020 28.9267 24.5 -.- 1.4 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
02:48:11 39.2268 29.0318 13.3 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:44:31 39.2290 29.0528 10.2 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:43:11 39.2653 28.9455 10.0 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
02:40:45 38.8270 27.1207 7.8 -.- 1.8 -.- KALABAK-ALIAGA (IZMIR)
02:36:50 39.1688 29.1482 7.1 -.- 1.3 -.- ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA)
02:32:04 38.3855 26.6713 3.6 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
02:11:42 39.2317 29.0345 9.9 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:48:46 39.0772 25.9440 15.6 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:44:19 37.1085 29.6302 7.9 -.- 1.5 -.- UYLUPINAR-GOLHISAR (BURDUR)
01:35:29 39.2278 29.0270 15.5 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
01:27:46 38.0785 28.9470 5.0 -.- 2.3 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
00:51:59 39.1692 28.2215 9.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:50 37.9925 38.1938 2.1 -.- 1.9 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)
00:50:47 38.0745 28.9283 15.0 -.- 1.5 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI)
00:48:15 39.9772 27.7948 3.1 -.- 1.5 -.- HACIOSMAN-MANYAS (BALIKESIR)
00:46:02 38.0758 28.9643 7.2 -.- 2.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
00:44:09 38.0543 28.9533 5.0 -.- 1.4 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
00:43:24 38.0383 37.6145 5.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:34:04 37.9537 36.2340 11.8 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:31:54 37.1080 28.5388 15.7 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)