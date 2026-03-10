Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 10 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10.03.2026 08:51:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mart 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 10 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.20'de Antalya, Manavgat açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntı, yerin 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

10 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:57  38.0748   28.9587        6.7      -.-  2.5  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

08:14:00  38.0793   28.9532        4.9      -.-  1.6  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

08:01:08  38.5783   26.5128        9.6      -.-  2.2  -.-   AMBARSEKI-KARABURUN (IZMIR)                  

08:00:51  39.2575   28.9247       20.1      -.-  1.2  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                     

07:59:47  38.9218   26.6120       13.4      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)            

07:52:53  38.5457   26.5385        5.4      -.-  1.9  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                   

07:26:13  38.5578   26.5342        5.7      -.-  1.7  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                   

06:41:13  38.0553   28.9610        5.0      -.-  3.1  2.9   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

06:38:59  38.5338   40.2518        5.6      -.-  1.9  -.-   COBANCESMESI-GENC (BINGOL)                   

06:27:04  38.0487   28.9788        8.5      -.-  2.0  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                    

06:15:27  38.0987   38.4987       10.8      -.-  1.7  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                   

06:03:30  39.2238   28.0843        7.5      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:47:27  39.3528   39.0248        3.0      -.-  1.8  -.-   EGRIPINAR-OVACIK (TUNCELI)                   

05:42:23  39.1507   28.2958        7.9      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:34:59  36.9278   27.7532        8.1      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                  

05:19:35  38.5712   26.4842       11.6      -.-  1.5  -.-   YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)                   

05:04:15  39.2180   28.1038        8.7      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:53:03  38.5667   26.5457       12.0      -.-  1.3  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                   

04:41:28  38.5592   26.5118        4.0      -.-  1.5  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                   

04:39:55  36.2785   36.0482        3.5      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                             

04:27:53  36.6750   29.3113        5.0      -.-  2.1  -.-   ZORLAR-FETHIYE (MUGLA)                       

04:23:37  37.9170   27.3820       10.1      -.-  1.5  -.-   ACARLAR-SELCUK (IZMIR)                       

04:21:49  38.5877   26.5065        8.8      -.-  1.8  -.-   AMBARSEKI-KARABURUN (IZMIR)                  

04:09:05  38.0555   28.9830       10.7      -.-  1.4  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                    

03:54:56  36.3022   36.3953        6.0      -.-  1.8  -.-   TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)                  

03:50:16  39.1868   28.1945        8.2      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:35:01  37.4017   37.1022        5.4      -.-  1.1  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

03:06:19  40.4438   23.8863        1.1      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                   

02:53:39  38.0665   28.9630        5.0      -.-  2.8  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

02:50:11  38.0697   28.9570        7.0      -.-  1.8  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

02:44:27  37.8530   36.5562        8.9      -.-  1.5  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                      

02:38:32  38.0492   28.9740       15.8      -.-  1.7  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                    

02:28:53  38.0347   28.9540       16.1      -.-  1.5  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

02:12:44  40.7467   27.4643       10.0      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     

02:04:37  39.7323   40.5422        8.6      -.-  1.4  -.-   GUZBULAK-TERCAN (ERZINCAN)                   

01:59:43  38.0673   28.9232       17.0      -.-  1.5  -.-   OGUZ-BULDAN (DENIZLI)                        

01:42:12  38.0703   28.9727        7.4      -.-  1.7  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

01:30:52  39.0600   25.8673        6.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)            

01:28:00  39.0473   28.2810       10.9      -.-  1.2  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                        

01:25:13  38.0800   28.9682        9.6      -.-  1.9  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                      

01:21:32  39.2083   28.1670        9.9      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:16:31  34.4803   26.6632        9.7      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)               

01:02:43  38.0715   37.5150       23.4      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                

00:58:35  39.6492   25.9948       15.4      -.-  1.8  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)      

00:40:05  38.0803   28.9672        9.4      -.-  2.9  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                      

00:36:55  40.3443   42.1402        5.0      -.-  2.4  -.-   PINARYOLU-NARMAN (ERZURUM)                   

00:23:12  38.4600   39.3978        5.4      -.-  1.9  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                       

00:05:47  38.0712   28.9607       15.8      -.-  2.0  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

00:05:16  40.6750   31.9307       29.6      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-(BOLU)                               

