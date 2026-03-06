AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 6 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 145 kilometre uzaklıkta ve 12.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.06 09:05:20 -.- 3.2 3.0 TURUNC-MARMARIS (MUGLA)

2026.03.06 08:35:20 -.- 4.5 4.6 AKDENIZ (2026.03.06 08:35:20)

2026.03.06 08:33:19 -.- 3.2 -.- AKDENIZ (2026.03.06 08:33:19)

2026.03.06 08:31:47 39.0925 -.- 1.3 -.- ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA)

2026.03.06 07:31:31 39.2182 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.06 07:29:08 43.3188 -.- 4.2 4.1 GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ)

2026.03.06 07:00:33 39.1192 -.- 1.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)