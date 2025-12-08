Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 8 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya ve çevre illeride hissedilen bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak bildirdi.

8 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:25:20 -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:02:49 -.-  2.8  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                         

07:39:20 -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

07:35:48 -.-  1.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

07:07:22 -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:56:26 -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:49:17 -.-  0.9  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                         

06:46:37 -.-  1.0  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                         

06:46:35 -.-  2.0  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                         

06:36:38 -.-  0.9  -.-   KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)                      

06:35:15 -.-  0.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

06:31:36 -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:29:16 -.-  2.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:28:36 -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:28:01 -.-  1.5  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                         

06:27:35 -.-  1.7  -.-   INLICE-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:26:00 -.-  3.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

06:25:25 -.-  3.5  3.4   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:23:31 -.-  2.0  -.-   GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)                            

05:37:53 -.-  2.5  2.6   EGE DENIZI                                       

05:35:02 -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:28:10 -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:19:50 -.-  1.7  -.-   ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   

05:17:41 -.-  1.6  -.-   HANAGZI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

05:14:31 -.-  1.0  -.-   KABAKOZ-GORDES (MANISA)                          

05:05:46 -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:01:36 -.-  0.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:51:11 -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:42:48 -.-  1.8  -.-   YAZIOREN-(BOLU)                                  

04:30:40 -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:29:34 -.-  1.7  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                       

04:08:51 -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:03:55 -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                       

03:58:05 -.-  2.3  -.-   CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)                          

03:57:40 -.-  2.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:54:38 -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

03:31:56 -.-  4.3  4.2   YARBASCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)                 

03:18:35 -.-  1.2  -.-   ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:17:03 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:15:25 -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:33:37 -.-  2.0  -.-   CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:29:48 -.-  1.9  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                 

02:28:21 -.-  1.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

02:19:33 -.-  2.4  -.-   KAYAPINAR-ULAS (SIVAS)                           

02:18:42 -.-  1.5  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                            

02:12:07 -.-  1.3  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                          

02:08:31 -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:00:27 -.-  3.0  2.8   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:56:00 -.-  1.5  -.-   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 

01:47:29 -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:44:05 -.-  1.8  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                         

01:42:42 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:37:41 -.-  0.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

01:26:47 -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:22:53 -.-  1.3  -.-   KARAGOZ-(MALATYA)                                

01:19:24 -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:00:16 -.-  1.6  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                       

00:43:26 -.-  2.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:42:56 -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

00:29:13 -.-  1.8  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                         

