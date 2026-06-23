Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Ardahan'da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

ARDAHAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Posof ilçelerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.07'de gerçekleşen depremin derinliğinin 7 km olduğu belirlendi.

23 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.23 08:08:33 -.- 1.7 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)

2026.06.23 07:20:26 -.- 1.6 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA)

2026.06.23 07:12:10 -.- 2.6 -.- OMCALI-VARTO (MUS)

2026.06.23 07:07:54 -.- 4.0 -.- GURCISTAN

2026.06.23 06:55:26 -.- 4.1 -.- YUNANISTAN

2026.06.23 06:11:16 -.- 1.7 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)

2026.06.23 05:19:51 -.- 1.0 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.06.23 04:59:16 -.- 2.0 -.- HOCAS-SEBEN (BOLU)

2026.06.23 04:32:26 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI