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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 3 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 3 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.06.2026 09:27:00
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 3 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:06:29  37.7337   36.6695        9.4      -.-  1.5  -.-   MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS)                     

08:40:43  39.2065   29.0120        2.4      -.-  1.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                         

08:23:51  38.1318   37.6287        5.0      -.-  1.6  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

08:17:45  38.1080   28.8687       18.1      -.-  1.8  -.-   ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI)                      

06:57:18  38.3108   38.2385       12.0      -.-  1.3  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                     

06:47:27  39.1580   27.8408        7.5      -.-  1.7  -.-   GELENBE-KIRKAGAC (MANISA)                       

06:37:06  38.8905   41.5653        5.0      -.-  1.9  -.-   TASOLUK-(MUS)                                   

06:30:56  36.0092   27.1618        9.1      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                      

05:56:41  38.4797   37.9720        2.6      -.-  1.1  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                  

05:36:54  39.4165   28.0093       14.4      -.-  1.6  -.-   ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)                     

05:34:31  36.2505   28.5013        8.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                         

05:22:02  39.8895   40.0477        4.6      -.-  2.1  -.-   BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)                     

05:15:27  36.2868   28.5230        9.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                         

05:09:06  37.9683   27.1000       10.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

04:47:08  37.6555   42.6650        2.6      -.-  2.0  -.-   DOGANKOY-PERVARI (SIIRT)                        

04:26:02  37.8640   36.6270        6.4      -.-  2.0  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                          

04:02:01  38.1283   37.0165        6.2      -.-  1.4  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

03:55:32  38.3205   38.8197       12.7      -.-  1.7  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                     

03:47:44  39.1637   28.1587       10.0      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:37:52  37.8120   29.8432       15.2      -.-  1.2  -.-   GEMIS-CARDAK (DENIZLI)                          

02:36:57  38.0597   37.4147        5.0      -.-  1.5  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                  

02:29:50  38.7372   26.0253        6.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                      

02:25:33  37.1223   29.1382       17.9      -.-  1.8  -.-   KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI)                

02:22:39  38.0257   36.2887        4.7      -.-  1.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

02:10:49  37.8837   36.5343        6.7      -.-  1.4  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                         

02:07:07  37.6332   36.0885        5.9      -.-  2.1  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                        

01:58:35  38.1553   36.6603       14.0      -.-  1.3  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

01:46:31  37.9092   36.6838        8.8      -.-  1.4  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                           

01:44:33  37.1170   28.3468        8.2      -.-  1.4  -.-   DOGAN-(MUGLA)                                   

00:24:10  37.5938   37.3202        6.1      -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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