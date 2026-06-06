Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 6 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.06 08:42:30 -.- 1.8 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA)

2026.06.06 08:22:05 -.- 2.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.06.06 07:02:31 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)

2026.06.06 06:48:07 -.- 2.0 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)

2026.06.06 06:26:46 -.- 1.3 -.- CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)

2026.06.06 05:36:24 -.- 1.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)

2026.06.06 05:21:49 -.- 1.4 -.- TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR)