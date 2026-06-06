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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 6 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 6 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.06.2026 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 6 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.06 08:42:30       -.-  1.8  -.-   ORNEKKOY-ULA (MUGLA)                         

2026.06.06 08:22:05   -.-  2.4  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2026.06.06 07:02:31 -.-  1.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                             

2026.06.06 06:48:07    -.-  2.0  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                      

2026.06.06 06:26:46  -.-  1.3  -.-   CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)                  

2026.06.06 05:36:24   -.-  1.2  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                      

2026.06.06 05:21:49    -.-  1.4  -.-   TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR)                    

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