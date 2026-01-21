Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 21 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.01.2026 09:26:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 21 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16:12 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

21 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.21 08:35:55     -.-  1.4  -.-   BALYA (BALIKESIR)                               

2026.01.21 07:45:40    -.-  1.9  -.-   KARAKOY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)            

2026.01.21 07:45:38   -.-  2.2  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)               

2026.01.21 07:43:53    -.-  1.1  -.-   KIZILDAM-GORDES (MANISA)                    

2026.01.21 06:52:10    -.-  0.8  -.-   SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR)                      

2026.01.21 06:31:13    -.-  1.6  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2026.01.21 05:58:09    -.-  0.9  -.-   KALBURCU-GONEN (BALIKESIR)                  

