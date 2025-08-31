İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 31 Ağustos 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 31 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Derinliği 13.8 km olan deprem, saat 9:29 sularında kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Buna göre derinlik 9.88 km olarak kaydedildi.
31 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.08.31 09:29:17 39.1468 28.1668 13.8 -.- 4.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 09:23:30 38.0017 38.2060 5.4 -.- 1.7 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)
2025.08.31 08:38:56 39.1913 28.1498 10.0 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 08:37:18 39.1490 28.1250 17.9 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 08:27:54 39.1992 28.1468 7.4 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 07:42:43 39.1797 28.1008 12.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 07:34:18 39.1727 28.1853 10.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 07:22:12 39.1965 28.0815 9.4 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 07:21:42 39.2093 28.1115 12.6 -.- 2.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 07:18:22 39.2295 28.1358 16.2 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 07:17:34 39.2288 28.1067 8.5 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 07:09:13 39.1598 28.1280 10.2 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 06:23:03 39.1710 28.2038 9.4 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 06:22:14 39.2185 28.1865 8.8 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 06:13:46 39.2177 28.1975 10.9 -.- 1.7 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 05:58:20 39.1598 28.1397 11.3 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 05:45:06 39.2155 28.1442 7.5 -.- 2.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 05:34:10 39.3022 28.0803 12.4 -.- 1.3 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 05:19:10 38.6240 42.2460 12.7 -.- 1.2 -.- SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS)
2025.08.31 05:17:34 38.5895 42.2407 3.1 -.- 1.5 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS)
2025.08.31 05:09:20 39.2097 28.1572 9.4 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 05:05:33 39.1787 28.1530 9.4 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 04:57:09 39.1895 28.2427 14.6 -.- 2.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 04:44:11 39.1923 28.1575 12.1 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 04:34:04 37.4510 33.9373 10.3 -.- 2.9 -.- KARABURUN-EREGLI (KONYA)
2025.08.31 04:11:49 39.2107 28.1668 8.4 -.- 3.2 3.1 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 03:53:29 39.1390 28.1848 10.4 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 03:47:07 39.2120 28.0707 7.8 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 03:23:23 38.1720 38.4588 18.8 -.- 0.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2025.08.31 03:08:20 38.1310 38.4893 14.0 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2025.08.31 03:01:30 39.1602 28.1510 16.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 02:47:15 39.1778 28.2503 11.0 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 02:14:48 39.2277 29.3843 8.2 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
2025.08.31 02:12:44 39.2292 29.0073 9.4 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.08.31 01:54:51 39.2197 28.0658 10.0 -.- 2.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 01:47:18 39.1800 28.1528 11.8 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 01:34:39 39.2207 28.0597 11.8 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 01:27:43 39.2077 28.0020 7.7 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 01:22:33 39.1495 28.1182 11.9 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 01:14:49 39.2072 28.2423 10.2 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 01:04:54 39.1887 28.2195 5.3 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 00:50:28 39.1970 28.1883 10.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 00:50:02 40.3442 24.1178 10.4 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2025.08.31 00:35:33 39.1058 28.2202 23.6 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 00:34:51 38.1933 38.6193 3.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2025.08.31 00:32:33 39.1903 28.1872 13.8 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 00:31:19 39.1893 28.2695 8.6 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 00:13:02 39.2445 28.1575 16.7 -.- 1.1 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.08.31 00:11:57 38.1578 30.9835 4.4 -.- 1.7 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA)
2025.08.31 00:07:06 35.9192 30.1078 2.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2025.08.31 00:02:38 39.1960 28.2790 10.9 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)